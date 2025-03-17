Вашингтон, 17 марта, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным намечен на вторник, 18 марта. О соответствующем заявлении американского лидера сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп поговорил с Путиным

«Трамп заявил, что во вторник проведёт разговор с Путиным», — уточнили в статье, не указав других подробностей.

Пресс-пул Белого дома добавил, что во время разговора лидеры планируют обсудить вопрос территорий.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры двух стран согласились с тем, что украинский конфликт может быть решен путём переговоров.

Поздно вечером 13 марта состоялась встреча Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, который прилетел в Москву из Катара. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования. Российский лидер в свою очередь передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для президента США.

Уиткофф, комментируя встречу с Путиным, заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике сокращаются, и США рассчитывают на подлинный прогресс в этом вопросе.