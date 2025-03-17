Астрахань, 17 марта, 2025, 07:30 — ИА Регнум. Ночью 17 марта ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Астраханскую область. Губернатор региона Игорь Бабушкин сообщил, что целями врага стали в том числе объекты ТЭК.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что рабочие смены с объектов были заранее эвакуированы.

Подразделения противовоздушной обороны штатно отразили атаку вражеских беспилотников. Из-за падения обломков сбитого дрона на территории одного из объектов произошло возгорание. Представители экстренных служб устраняют последствия.

Бабушкин добавил, что при атаке БПЛА пострадал один человек, он доставлен в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 16 марта обнаружили и уничтожили за два часа над тремя регионами России шесть вражеских беспилотников. В Волгоградской области силы ПВО сбили три украинских беспилотника. Ещё два дрона уничтожили в Ростовской области. В небе над Тульской областью обнаружили и ликвидировали один БПЛА.

Над тремя российскими регионами также вечером 16 марта почти за час ликвидировали 15 беспилотников ВСУ. Девять вражеских дронов поразили в небе над Курской областью, пять — над Орловской. Ещё один БПЛА обезвредили в Брянской области.