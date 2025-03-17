Москва, 17 марта, 2025, 07:12 — ИА Регнум. Уголовное преследование владельцев животных предлагают ввести в России за смерть человека после нападения питомцев. Соответствующий законопроект подготовили к внесению в Госдуму депутаты «Единой России».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Предлагается дополнить статью 109 УК РФ частью 4 следующего содержания: «Причинение смерти по неосторожности вследствие нарушения требований обращения с домашними животными», — уточнили «Известия».

По мнению экспертов, карательных мер недостаточно. Государству необходимо вести образовательную и просветительскую работу, чтобы люди осознавали ответственность, когда заводят животных, и задумывались о безопасности окружающих при выгуле питомцев без присмотра. В связи с этим депутаты подготовили ещё один законопроект по внесению поправок в КоАП, в которых предлагается увеличить штраф за самовольный выгул собак до 50 тыс. рублей.

Только в 2024 году за помощью к российским врачам из-за укусов собак обратились 237 тыс. человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.

В городе Северске Томской области домашняя такса насмерть загрызла новорожденную девочку. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В СКР призвали граждан соблюдать правила содержания домашних животных для избежания подобных трагедий.

Две домашние собаки 26 февраля напали на девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи и разорвали ему лицо. Ребёнка госпитализировали, по факту произошедшего возбудили уголовное дело. По данным следствия, крупные собаки находились без присмотра хозяина.