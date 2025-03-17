Курск, 17 марта, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Жительница освобожденной Суджи в курском приграничье Анна Богунова, которая во время вторжения ВСУ оставалась в городе, рассказала, что украинские танкисты признавались, что их заставили воевать.

Станислав Красильников/РИА Новости Уничтоженный танк ВСУ в Курской области

Суджа находилась под оккупацией боевиков семь месяцев.

По словам Богуновой, украинский танк стоял в её огороде. Танков по улицам двигалось немало.

«Все разнесли… Они сказали — мы не виноваты, нас послали. Один признался, что им сказали: либо пять лет тюрьмы в подвале, либо поедешь повоюешь», — рассказала жительница Суджи «РИА Новости».

Украинский военный испугался угроз и отправился в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральный штаб ВСУ признал потерю Суджи спустя три дня после объявления ВС РФ об освобождении города.

13 марта Минобороны РФ информировало об освобождении курской Суджи. В ходе наступательных действий военные также освободили населённые пункты Меловой и Подол. Позже стало известно об освобождении населённых пунктов Рубанщина и Заолешенка в Курской области, расположенных в непосредственной близости от Суджи.

Днем ранее, 12 марта, президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка противника окружена и изолирована. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.

Уже 14 марта американский лидер Дональд Трамп объявил, что направил Путину просьбу полностью пощадить окружённые российскими войсками в Курской области формирования ВСУ. По словам главы Белого дома, «в очень плохом и уязвимом положении» находятся тысячи украинских военных.

Президент РФ, в свою очередь, заявил, что относится с пониманием к призыву Трампа руководствоваться в отношении украинских военнослужащих соображениями гуманитарного характера. Российский лидер пообещал, что если бойцы ВСУ сдадут оружие, им будет гарантирована жизнь.