Лондон, 17 марта, 2025, 06:42 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии за «аморальные действия» арестовали более 50 человек. Об этом 16 марта сообщила британская газета Financial Times (FT).

Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

По данным издания, задержанных заподозрили в проституции и попрошайничестве. Уточняется, что десятки правонарушителей, в том числе иностранцев, были арестованы за «безнравственные действия» в массажных салонах, принуждение женщин и детей к уличному попрошайничеству.

Аресты прошли по распоряжению местных властей в рамках борьбы с «безнравственными действиями».

Как сообщало ИА Регнум, за последние годы власти Саудовской Аравии провели ряд реформ, направленных на модернизацию и секуляризацию общества. Нововведения ускорились после того, как наследным принцем стал Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Одним из ярких либеральных нововведений стало открытие в стране кинотеатров. На протяжении многих лет Шариатская гвардия в стране пользовалась большим влиянием и обладала рядом соответствующих полномочий, в частности правом задерживать нарушителей норм. Одной из задач религиозной полиции была слежка за соблюдением правил в одежде и внешнем виде женщин: сотрудники службы пристально смотрели за тем, чтобы женщины не появлялись на улице с накрашенными ногтями или чтобы мужчины не заводили с ними знакомств.

В 2024 году студентку Исламского университета Азад в Тегеране, которая разделась до нижнего белья в знак протеста против ношения хиджаба, поместили в психиатрическую больницу. Власти отметили, что возвращаться в университет девушке нельзя, все дальнейшие решения могут быть приняты только после лечения.