Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 17 марта, 2025, 06:40 — ИА Регнум. Самолет «Суперджет» совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 под крыльями. В Комсомольске-на-Амуре начались летные испытания. Подробности сообщили в пресс-службе «Ростеха».

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Экипаж из трех человек провел в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты 3 тыс. метров. Силовая установка работала стабильно, оценивалась газодинамическая устойчивость двигателей на разных режимах. Работы по импортозамещению «Суперджета» выполняются под эгидой компании «Яковлев» (входит в ОАК), новые двигатели созданы специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что успешный полет самолета с ПД-8 — важный шаг к сертификации технологически независимой версии «Суперджета».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов добавил, что проект по импортозамещению идет в сжатые сроки, самолет приходится фактически собирать заново после 2022 года. В апреле к сертификационным полетам присоединится третий, полностью российский «Суперджет» с двигателями ПД-8. Это позволит исследовать взаимодействие установки с отечественными системами.

Как сообщало ИА Регнум, первый образец импортозамещённого SJ-100 подняли в небо лётчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменёв. В составе экипажа был и инженер-испытатель Денис Велижанин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал выпуск самолёта SJ-100 большим успехом, результатом освоения новых технологий в сжатые сроки. Лайнер предстоит оснастить отечественными двигателями, глава государства Владимир Путин будет «держать руку на пульсе», отметил он.

Заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с ИА Регнум отметил, что первый полёт SJ-100 можно считать победой российской авиационной промышленности над западной системой сдерживания.