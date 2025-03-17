Лондон, 17 марта, 2025, 06:12 — ИА Регнум. Власти Британии хотят разместить на Украине военных в качестве миротворцев, срок пребывания которых не будет ограничен по времени. Об этом написала газета The Times, ссылаясь на источник в правительстве страны.

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«Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах… Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России», — пояснили авторы.

Отмечается, что ряд стран, включая Францию, Великобританию, Турцию, Канаду и Австралию, обсуждают планы по отправке на Украину до 30 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, в случае, если НАТО всё же решится на помощь киевскому режиму в виде отправки миротворцев, это будет означать войну с альянсом. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в Киеве, Львове и Одессе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.

Президент России Владимир Путин ранее напоминал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.