В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников на два района
Слюсарь: в Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников на два района
Ростов-на-Дону, 17 марта, 2025, 05:59 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 17 марта отразили атаку украинских беспилотников на два района, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что вражеские дроны были уничтожены в небе над Тарасовским и Чертковским районами. По предварительной информации, никто не пострадал. При отражении атаки ВСУ разрушений на земле удалось избежать.
Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 16 марта обнаружили и уничтожили за два часа над тремя регионами России шесть вражеских беспилотников. В Волгоградской области силы ПВО сбили три украинских беспилотника. Ещё два дрона уничтожили в Ростовской области. В небе над Тульской областью обнаружили и ликвидировали один БПЛА.
Над тремя российскими регионами также вечером 16 марта почти за час ликвидировали 15 беспилотников ВСУ. Девять вражеских дронов поразили в небе над Курской областью, пять — над Орловской. Ещё один БПЛА обезвредили в Брянской области.