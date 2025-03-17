Ростов-на-Дону, 17 марта, 2025, 05:59 — ИА Регнум. В Ростовской области ночью 17 марта отразили атаку украинских беспилотников на два района, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что вражеские дроны были уничтожены в небе над Тарасовским и Чертковским районами. По предварительной информации, никто не пострадал. При отражении атаки ВСУ разрушений на земле удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения противовоздушной обороны вечером 16 марта обнаружили и уничтожили за два часа над тремя регионами России шесть вражеских беспилотников. В Волгоградской области силы ПВО сбили три украинских беспилотника. Ещё два дрона уничтожили в Ростовской области. В небе над Тульской областью обнаружили и ликвидировали один БПЛА.

Над тремя российскими регионами также вечером 16 марта почти за час ликвидировали 15 беспилотников ВСУ. Девять вражеских дронов поразили в небе над Курской областью, пять — над Орловской. Ещё один БПЛА обезвредили в Брянской области.