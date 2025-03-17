Сана, 17 марта, 2025, 06:01 — ИА Регнум. Находящийся в Красном море американский авианосец Harry Truman второй раз за сутки подвергся обстрелу со стороны шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах» (хуситы).

ИА Регнум Хуситы в Красном море

«Во второй раз за 24 часа мы нанесли удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в северной части Красного моря. Атака продолжалась несколько часов», — приводит 17 марта заявление хуситов телеканал Al Masirah.

По уточнённым данным, обстрел осуществили с использованием нескольких баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта движение «Ансар Аллах» атаковало дронами и ракетами авианосец США Harry Truman в Красном море. Хуситы пообещали и дальше обстреливать американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в ответ на удары военных США по Йемену, а также продолжить блокировку прохода судов Израиля до тех пор, пока не возобновится гуманитарная помощь сектору Газа.

Агентство Reuters отметило, что удары хуситов по американскому авианосцу в Красном море не достигли цели. Согласно статье, 16 марта истребители F-16 и F-18 сбили в общей сложности 11 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами. Их БПЛА не приблизились к Harry Truman. Предыдущие атаки хуситов на судоходство нарушили мировую торговлю и заставили американских военных провести дорогостоящую кампанию по перехвату ракет и беспилотников, указали журналисты.