Мадрид, 17 марта, 2025, 05:45 — ИА Регнум. Украинские военные не питают иллюзий по поводу предполагаемого перемирия, его не будет. Они считают, что Украина «проиграла» — слишком много потерь. Об этом сообщила испанская газета El Pais, опросившая десятки бойцов ВСУ под Краматорском.

ИА Регнум 72 бригада ВСУ

«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей. Тело моего брата сейчас где-то под Курском», — цитирует издание одного из военных.

В ВСУ, отмечает газета, большинство бойцов не верит в возможность перемирия на 30 дней. Даже если такое случится, они не поедут домой — возвращение фактически будет значить, что Украина отказалась от контроля территорий.

Вместе с тем есть и такие мнения, что Россия и Украина смогут нормализовать отношения, поскольку обе страны объединяют люди, имеющие родственные связи.

Как сообщало ИА Регнум, украинский конфликт достиг той фазы, когда Запад терпит стратегическое поражение, не добившись своих целей в борьбе с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

США предложили установить на Украине перемирие сроком на 30 дней. Киев инициативу одобрил. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия в целом поддерживает эту идею, «но есть нюансы». Глава государства пояснил, что пока неясно будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.