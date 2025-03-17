Бейрут, 17 марта, 2025, 05:34 — ИА Регнум. Сирийские артиллеристы нанесли массированный удар по Ливану. При обстреле погиб ребёнок, сообщил 17 марта телеканал Al Jadeed.

Mil.gov.ua Артобстрел

«В результате обстрела из сельской местности Кусейр в Сирии пограничных городов в долине Бекаа погиб ребёнок», — уточнили журналисты.

Других подробностей телеканал не привёл.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку на погранпереходы на границе Сирии и Ливана. Свои действия ЦАХАЛ объяснила необходимостью предотвращения контрабанды оружия для вооружённых формирований ливанской шиитской организации «Хезболла». Израильские военные предупредили, что намерены предотвращать любую угрозу своему государству и пресекать все попытки «Хезболлы» восстановить свои силы.

Власти США и Великобритании после произошедшей в декабре 2024 года смены власти намерены не допустить стабилизации ситуации в Сирии и собираются поддерживать хаос во всём Ближневосточном регионе, отметили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. Однако этим планам препятствует присутствие российских военных на побережье Средиземного моря Сирии, которое продолжает оставаться значимым фактором стабильности в регионе.