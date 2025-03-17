Москва, 17 марта, 2025, 05:16 — ИА Регнум. Закрывать краткосрочные вклады стоит не раньше второго квартала. Затем лучше выбрать длительные депозиты, посоветовал главный аналитик Банки. ру Богдан Зварич.

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«Сохранение фокуса на краткосрочных вкладах является обоснованным. Переход на долгосрочные депозиты будет иметь смысл, когда появятся признаки устойчивого снижения инфляции. Это создаст предпосылки для снижения ключевой ставки. Подобные условия могут сложиться ближе к концу второго — началу третьего квартала», — уточнил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Зварич добавил, что вкладчики стали чаще предпочитать долгосрочные депозиты из-за опасений потерять доход при ухудшении условий. Они хотят зафиксировать оптимальные условия на продолжительный срок. Однако сохраняется риск ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому поспешное закрытие краткосрочных вкладов не рекомендуется.

Как сообщало ИА Регнум, ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова отмечала, что ставки по вкладам на данный момент держатся на высоком уровне, такая картина может продлиться около года, но снижение неизбежно. Сохранить и преумножить сбережения можно с помощью вложений в облигации. Также выгодно инвестировать в драгоценные металлы, лучше сразу в золото, серебро, платину и палладий. Для более крупных инвестиций эксперт предложила вложиться в рынок недвижимости.

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что 21 марта на заседании совета директоров регулятор рассмотрит возможность повышения ключевой ставки.

Ранее пресс-служба Банка России назвала абсурдной идею заморозки банковских вкладов граждан России. Отмечалось, что такие действия грубо нарушили бы права вкладчиков и подорвали бы банковскую систему и финансовую стабильность государства.