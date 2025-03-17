Москва, 17 марта, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» выразила своё отношение к гимну Украины. Её всегда поражали в нём слова о том, что страна еще не умерла.

Kremlin.ru Маргарита Симоньян

Симоньян призналась, что украинский гимн, который начинается словами «Ще не вмерла Украина», её всегда изумлял.

«Представляете, что гимн России начинался бы словами «еще не умерла Россия»? Это вызывало бы недоумение, а что собирается? Что, при смерти? «Ще не вмерла» — это относится к тем, кто при смерти, а это их государственный гимн. И значит, дальше — «будем биться и умрем»… То есть гимн Украины начинается словами, что они еще не умерли, а заканчивается словами, что они умрут. Поразительно, ну, правда же?» — призналась Симоньян.

Журналист также провела параллель с гимном другой европейской страны — Польши.

«Поразительно, так же начинается гимн Польши, что еще не умерла Польша, но тоже уже готовится. И дальше, в гимне Польши есть слова, которые я до сих пор не понимаю. Это самооговор или самоприговор? Внимание: «Дал пример нам Бонапарт, как должны мы побеждать». Просто офигеть, как победил Бонапарт, тоже можно напомнить», — заключила Симоньян.

Известно, что стихотворение «Ще не вмерла Украина» появилось в 1862 году, его написал львовский автор с польскими корнями Павел Чубинский. Сочинил он текст экспромтом «на коленке» в ходе студенческой пирушки с сербами.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные заставили одного из жителей Курахово в ДНР петь гимн Украины, после чего убили, рассказала жительница освобождённого ВС РФ города.