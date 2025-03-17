В Госдуме предложили увеличить штрафы в сфере ЖКХ для руководителей
В России хотят значительно увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ
Москва, 17 марта, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР инициировали законопроект, которым предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. В частности, предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».
Авторы законопроекта пояснили, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с множеством жалоб жильцов на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.
Отмечается, что на данный момент штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается за нарушение правил содержания жилых домов штраф увеличить с 4-5 тыс. до 20-30 тыс. рублей.
Также в документах указаны и другие санкции. Например, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами штрафы увеличить с 5-10 до 20-30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 30-50 тыс.
Как сообщало ИА Регнум, рост тарифов на услуги ЖКХ в этом году стоит ожидать в июле, заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. Увеличение может составить от 4 до 15% в зависимости от региона.
Для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления, советуют эксперты. Многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.