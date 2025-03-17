Москва, 17 марта, 2025, 04:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР инициировали законопроект, которым предлагается усилить ответственность должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ. В частности, предлагается увеличить штрафы за несоблюдение правил содержания многоквартирных домов до 30 тыс. рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Объекты ЖКХ

Авторы законопроекта пояснили, что усиление ответственности должностных лиц за нарушения в сфере ЖКХ связано с множеством жалоб жильцов на управляющие организации, которые игнорируют запросы собственников, не предоставляют документы, бездействуют при проблемах с многоквартирными домами.

Отмечается, что на данный момент штрафы для таких организаций минимальны и не мотивируют их соблюдать правила. Законопроектом предлагается за нарушение правил содержания жилых домов штраф увеличить с 4-5 тыс. до 20-30 тыс. рублей.

Также в документах указаны и другие санкции. Например, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами штрафы увеличить с 5-10 до 20-30 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 30-50 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, рост тарифов на услуги ЖКХ в этом году стоит ожидать в июле, заявила доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко. Увеличение может составить от 4 до 15% в зависимости от региона.

Для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги в 2025 году стоит установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления, советуют эксперты. Многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период. Наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники.