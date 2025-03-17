В подполье рассказали об отношении украинцев к появлению миротворцев
Подполье: европейских миротворцев воспримут на Украине как армию вторжения
Москва, 17 марта, 2025, 04:06 — ИА Регнум. Появление миротворческой миссии на Украине воспимут как армию вторжения. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В любом случае будет восприниматься украинцами как армия вторжения… я не скажу, что это будет какое-то восстание, но их будут жечь, убивать, мне будут передавать данные, где они… Будет прилетать. Будет прилетать обязательно», ― пояснил он «РИА Новости», комментируя интервью газете Le Parisien президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего отправку европейских военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России.
Лебедев выразил надежду, что у Макрона и других лидеров ЕС хватит ума не вовлекаться в конфликт.
Подпольщик напомнил случаи, когда жители Одессы вступали в конфликты с иностранцами. Также были инциденты с изнасилованием украинских девушек гражданами других государств.
Как сообщало ИА Регнум, 15 марта Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в таких городах, как Киев, Львов и Одесса.
В этот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о начале обсуждения западными странами «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» силы на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.
Россия ни при каких условиях не примет присутствие натовских военных на Украине в качестве «миротворцев», подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров. Если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим, считает министр.