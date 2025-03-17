Симферополь, 17 марта, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Крым готов к отражению атак украинских диверсантов, на полуострове регулярно проводятся учения подразделений территориальной обороны. Об этом «РИА Новости» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

glava. rk. gov.ru Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Аксенов заверил, что республика готова к любому развитию событий.

«Мы знаем, на что способен враг. Наши бойцы готовы к выполнению поставленных задач, в том числе связанных с отражением атак диверсантов», — сказал Аксенов.

Для обеспечения безопасности Крыма, жителей, стратегических и инфраструктурных объектов принимаются все необходимые меры, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский спекулирует на теме территориальных уступок, забывая о том, что этот вопрос решён на референдумах в 2014 и 2022 годах. Об этом 16 марта заявил заместитель председателя Общественной палаты республики Крым Роман Чегринец.

Чегринец напомнил, что Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам голосования 2022 года. Кроме того, он выразил уверенность, что часть украинских регионов, которые сейчас подконтрольны киевскому режиму, также тяготеют к России.

Ранее глава киевского режима отверг возможность признания Украиной уступки территории ради заключения мирного соглашения. Он считает, что завершение конфликта не на условиях Киева будет временным, и «люди захотят восстановить справедливость». При этом советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта Зеленскому, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки.

12 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Киев в контексте урегулирования украинского конфликта обсуждали не только перемирие, но и территориальный вопрос. При этом США не намерены вмешиваться в дискуссию по данной теме, поскольку она лишь отдаляет перспективы мирного урегулирования, добавил Трамп.

Как заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, на переговорах об урегулировании украинского конфликта не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин также отмечал, что для разрешения конфликта, в частности, необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ.