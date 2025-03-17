Москва, 17 марта, 2025, 03:37 — ИА Регнум. Украинский конфликт достиг той фазы, когда Запад терпит стратегическое поражение, не добившись своих целей в борьбе с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Сергей Корсун ИА Регнум Евросоюз, кризис в ЕС, евро

«На самом деле, конфликт подошёл к фазе, когда стратегическое поражение терпит Запад. Потому что по всем трём компонентам, на которые делается расчёт — военное поражение на поле боя, развал экономики и в конечном счёте, как они выражаются, смена режима, — результат ровно противоположный», — пояснил он в интервью «Известиям».

Дипломат уточнил, что в России рост экономики достиг отметки в 4%, в Евросоюзе — с учётом погрешности около 1%. К тому же известна ситуация, которая складывается на поле боя, добавил Грушко.

Как сообщало ИА Регнум, Запад во главе с США преследует заведомо провальную цель нанести России стратегическое поражение, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, американские элиты не вынесли уроков из своих внешнеполитических и военных провалов.

Президент Владимир Путин также отмечал, что убеждения Запада о необходимости нанести России стратегическое поражение путём затягивания конфликта на Украине являются большой ошибкой. Для России стратегическое поражение на поле боя означает прекращение её государственности, конец тысячелетней истории страны, значит, надо идти до конца, и бояться нечего, заявил глава государства.