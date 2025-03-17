Париж, 17 марта, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Бельгийская актриса Эмили Декенн после продолжительной борьбы с раком эндокринной системы скончалась во Франции. Ей было 43 года.

Эмили Декенн

Декенн за свою актерскую карьеру успела сыграть в более чем 70 картинах. В 1999 году актриса получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Розетта». Помимо «Пальмы», она была в разные годы удостоена пяти статуэток «Сезар» — высшей кинематографической награды Франции.

В октябре 2023 года у Эмили Декенн обнаружили адренокортикальный рак (рак эндокринной системы). Несмотря на наступление ремиссии, в декабре 2024 года случился рецидив, была выявлена злокачественная опухоль надпочечника.

Актриса известна по картинам «Братство волка», «Напарник», «После любви», «Близко» и другим.

У Эмили Декенн есть 23-летняя дочь. Десять лет назад Декенн вышла замуж за актера и продюсера Мишеля Ферраччи.