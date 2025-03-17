Вашингтон, 17 марта, 2025, 03:08 — ИА Регнум. Урегулирование конфликта на Украине США обсуждают с заинтересованными в Европе странами. Об этом заявил спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф.

Иван Шилов ИА Регнум Стивен Уиткофф и Дональд Трамп

«Мы ведём дискуссии со всеми заинтересованными европейскими странами», — отметил он в эфире телеканала CNN.

Уиткофф уточнил, что США работают в диалоге с Францией, Великобританией, Норвегией, Финляндией и другими государствами.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский не может без европейских представителей принимать решения в вопросе окончания украинского конфликта. По её словам, президент России Владимир Путин «пытается ослабить Евросоюз», но западным странам тем не менее необходимо учитывать интересы Москвы для урегулирования кризиса.

Руководители европейских стран, как и предрекал Путин, ведут себя с американским президентом Дональдом Трампом подобно ласковым собачкам, отметил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он напомнил, как европейские политики три года говорили о невозможности мирных инициатив по Украине, а теперь, после сигнала из Белого дома, горячо поддержали идею США о временном перемирии.

Между США и странами Евросоюза назревает идейный разрыв по вопросу о ценностях, подчеркнул, 9 марта российский сенатор Алексей Пушков. В настоящее время происходит очевидное переформатирование Запада, а главной антироссийской силой на уровне текущей политики становится Евросоюз. За последние 10–15 лет в ЕС начало оформляться самостоятельное в своей враждебности России, до известной степени независимое от США либерал-глобалистское правящее большинство, пояснил член Совфеда. По его словам, с 2014–2015 годов европейские правящие круги уже не следовали за США в их антироссийской политике, а действовали вместе с ними.