Москва, 17 марта, 2025, 03:05 — ИА Регнум. Роскомнадзор направил Telegram сообщение с требованием удалить запрещенные наборы стикеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

Речь идёт о двух наборах с нацистскими изображениями в мессенджере. Зуевский районный суд Кировской области их ранее запретил.

Таким образом, на основании решения суда, Роскомнадзор внес веб-страницы в Единый реестр запрещенной информации и обязал владельца хостинга и ресурса удалить запрещенный контент.

Как сообщало ИА Регнум, Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 3,5 млн рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора. Google периодически получает штрафы за нарушение российского законодательства. 14 февраля компании предписали выплатить 8 млрд рублей за уклонение от исполнения административного наказания — уплаты других штрафов.

18 ноября суд оштрафовал компанию на 3,8 млн рублей за неудаление запрещенной информации. В том же месяце в отношении Google был составлен протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора, сумма штрафа составила 6 млн рублей.

Ранее суд признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить два ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.