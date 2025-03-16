Москва, 17 марта, 2025, 02:42 — ИА Регнум. В рамках потенциального мирного соглашения на территории Украины могут находиться невооружённые наблюдатели или гражданская миссия, которая будет контролировать выполнение определённых аспектов договора. Об этом сообщил «Известиям» замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

Nato.int Александр Грушко

По словам дипломата, разговоры о размещении миротворческих миссий на Украине пока преждевременны.

«Это попытка поставить телегу впереди лошади», — считает Грушко.

Он подчеркнул, что вопрос о международном сопровождении соглашения может быть рассмотрен только после его разработки.

По словам Грушко, предмет обсуждения появится только в том случае, если стороны придут к выводу о необходимости международного сопровождения «мирного пакета». Это может быть как невооружённая миссия наблюдателей, так и гражданская миссия, которая будет следить за выполнением определённых аспектов соглашения, или гарантийные механизмы. Пока же это только «сотрясение воздуха», заявил замглавы МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в случае, если НАТО всё же решится на помощь киевскому режиму в виде отправки миротворцев, это будет означать войну с альянсом. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военных в Киеве, Львове и Одессе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев. Дипломат указывал на то, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.