Москва, 17 марта, 2025, 02:35 — ИА Регнум. В рамках 16-го пакета антироссийских санкций с 17 марта вступил в силу запрет Евросоюза (ЕС) на доступ к международной межбанковской системе передачи финансовой информации и совершения платежей (SWIFT) ещё 11 российским банкам и двум небанковским кредитным организациям.

Businessnews.kz SWIFT

В официальном документе ЕС приводится список организаций, которым запретили доступ к SWIFT. В него включили: банки «Ак Барс», «Уралсиб», «Банк Точка», «ББР Банк», «Банк Синара», Кузнецкбизнесбанк, «МБ Банк», «Кубань кредит», «Национальный резервный банк», Росэксимбанк, Примсоцбанк.

Под ограничения ЕС также попали расчётная небанковская кредитная организация «Платежный конструктор» и небанковская кредитная организация «Петербургский расчётный центр».

Попавшие под санкции банки заверили, что отключение от SWIFT не повлияет на их работу. Трансграничные платежи доступны и без данной системы.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран ЕС одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. В него вошли меры в отношении 48 физических лиц и 35 организаций, запрет на поставки первичного алюминия, отключение 13 банков и организаций от системы SWIFT, ограничения на товары двойного назначения. Кроме того, ЕС запретил транзакции в отношении ряда российских аэропортов и портов. По словам главы европейской дипломатии Каи Каллас, после одобрения этого пакета санкций страны ЕС продолжат работу над следующим, 17-м по счету комплексом антироссийских ограничений.

В Кремле, комментируя новый пакет санкций, заявили, что пока не видят предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от санкционной политики. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, убеждённость европейцев составляет полный контраст с тем настроем на поиски путей урегулирования украинского конфликта, который проявляется сейчас при взаимодействии с американской стороной.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что страна развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а любой шантаж и попытки западных стран помешать развитию российского государства не увенчаются успехом.