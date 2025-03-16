Москва, 17 марта, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Защита генерал-майора Ивана Попова, который ранее занимал пост командующего 58-й общевойсковой армией, обвиняемого в служебном подлоге и мошенничестве, подала апелляционную жалобу на решение суда о переводе подзащитного с домашнего ареста в следственный изолятор Тамбова. Подробности «Ъ» рассказал адвокат Сергей Буйновский.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По мнению защитника, суд при замене меры пресечения взял на себя функции обвинения, незаконно использовав материалы оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) и нарушив принцип гласности.

Буйновский, не желая разглашать детали закрытого заседания Тамбовского гарнизонного военного суда, подтвердил, что считает арест генерала незаконным и необоснованным и подал жалобу в вышестоящую инстанцию.

Военный прокурор утверждал, что Иван Попов нарушил запрет на общение с другим подсудимым, предпринимателем Сергеем Моисеевым. Оба фигуранта в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда. Обвинитель просил суд показать видеозаписи с камер наружного наблюдения. Суд согласился с этим, что, по мнению адвоката, было нарушением права.

Кроме того, видео не могли быть использованы в качестве доказательства из-за отсутствия процессуального статуса. Адвокат утверждает, что видеозаписи не могут свидетельствовать о нарушении генералом условий домашнего ареста, так как они не сопровождались озвучкой. Мужчины просто стояли на крыльце, но говорят ли они, а главное, о чем, было неясно.

Защитник напомнил, что все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, а Моисеев уже дал признательные показания, в то время как генерал вину не признает. Поэтому, по мнению адвоката, подсудимым нечего было согласовывать.

Как сообщало ИА Регнум, суд рассмотрел 27 февраля ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в закрытом режиме, взяв Попова под стражу. Фигуранта отправили на два месяца в СИЗО-1 в Тамбове.

Генерал-майора Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.

Ивана Попова уволили из рядов Вооруженных сил России ещё в конце 2024 года. Как признался военный, об этом он узнал случайно, никто его официально не уведомлял.