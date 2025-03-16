Адвокат подал жалобу на перевод генерала Попова в СИЗО
«Ъ»: генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура на крыльце суда
Москва, 17 марта, 2025, 02:16 — ИА Регнум. Защита генерал-майора Ивана Попова, который ранее занимал пост командующего 58-й общевойсковой армией, обвиняемого в служебном подлоге и мошенничестве, подала апелляционную жалобу на решение суда о переводе подзащитного с домашнего ареста в следственный изолятор Тамбова. Подробности «Ъ» рассказал адвокат Сергей Буйновский.
По мнению защитника, суд при замене меры пресечения взял на себя функции обвинения, незаконно использовав материалы оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) и нарушив принцип гласности.
Буйновский, не желая разглашать детали закрытого заседания Тамбовского гарнизонного военного суда, подтвердил, что считает арест генерала незаконным и необоснованным и подал жалобу в вышестоящую инстанцию.
Военный прокурор утверждал, что Иван Попов нарушил запрет на общение с другим подсудимым, предпринимателем Сергеем Моисеевым. Оба фигуранта в перерыве вышли покурить на крыльцо гарнизонного суда. Обвинитель просил суд показать видеозаписи с камер наружного наблюдения. Суд согласился с этим, что, по мнению адвоката, было нарушением права.
Кроме того, видео не могли быть использованы в качестве доказательства из-за отсутствия процессуального статуса. Адвокат утверждает, что видеозаписи не могут свидетельствовать о нарушении генералом условий домашнего ареста, так как они не сопровождались озвучкой. Мужчины просто стояли на крыльце, но говорят ли они, а главное, о чем, было неясно.
Защитник напомнил, что все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого, а Моисеев уже дал признательные показания, в то время как генерал вину не признает. Поэтому, по мнению адвоката, подсудимым нечего было согласовывать.
Как сообщало ИА Регнум, суд рассмотрел 27 февраля ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения в закрытом режиме, взяв Попова под стражу. Фигуранта отправили на два месяца в СИЗО-1 в Тамбове.
Генерал-майора Попова задержали в мае 2024 года. По версии следствия, офицер участвовал в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, предназначенных для возведения укреплений в Запорожской области. Ущерб оценивали в 114,5 млн рублей. Ключевым доказательством вины генерала стал перевод ему на банковскую карту более 1 млн рублей от генерал-лейтенанта Олега Цокова.
Ивана Попова уволили из рядов Вооруженных сил России ещё в конце 2024 года. Как признался военный, об этом он узнал случайно, никто его официально не уведомлял.