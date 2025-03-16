Индиан-Уэллс, США, 17 марта, 2025, 02:06 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева в финале турнира WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

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Матч проходил 16 марта и завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Продолжительность финальной игры составила чуть более двух часов.

В финал 17-летняя россиянка пробилась после победы в матче с польской спортсменкой, второй ракеткой мира Игой Швентек.

Как сообщало ИА Регнум, в четвертьфинальном матче турнира серии WTA-1000 Андреева победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Проигравшая украинка пожала руку только судье, проигнорировав соперницу.

В феврале Мирра Андреева одержала победу над представительницей Дании Кларой Таусон в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае. Для россиянки это был первый титул категории WTA-1000 в карьере.

Андреева — серебряная медалистка летних Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. В финале она сыграла вместе с россиянкой Дианой Шнайдер.