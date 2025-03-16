Вашингтон, 17 марта, 2025, 01:44 — ИА Регнум. Беспилотники йеменских хуситов атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море. Удары не достигли цели, сообщило агентство Reuters.

Авианосец США USS Harry S. Truman

«Американские истребители F-16 и F-18 сбили 16 марта в общей сложности 11 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами… БПЛА не приблизились к авианосцу Harry S. Truman, который сыграл ключевую роль в ударах президента США Дональда Трампа по Йемену», — написали авторы.

В статье указали, что атаки хуситов на судоходство нарушили мировую торговлю и заставили американских военных провести дорогостоящую кампанию по перехвату ракет и беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» атаковало дронами и ракетами американский авианосец Harry Truman в Красном море. Хуситы пообещали и дальше атаковать военные корабли США в Красном и Аравийском морях в ответ на удары американских военных по Йемену, а также продолжить блокировку прохода судов Израиля до тех пор, пока не возобновится гуманитарная помощь сектору Газа.

ВС США 15 марта по приказу Трампа нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

В результате авиаударов США по Йемену число погибших возросло до 53 человек, около 100 получили ранения. Местные власти утверждали, что все жертвы были мирными гражданами. Кроме того, среди погибших оказались пятеро детей, ещё девять пострадали.