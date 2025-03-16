Москва, 17 марта, 2025, 01:31 — ИА Регнум. В случае, если НАТО всё же решится на помощь киевскому режиму в виде отправки миротворцев, это будет означать войну с альянсом. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Политик отметил, что Россия не раз делала акцент на то, что на территории Украины не должно быть натовских «миротворцев».

«Это означает войну с НАТО», — написал Медведев на странице соцсети X на английском языке, комментируя намерения французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера отправить на Украину миротворцев НАТО.

Зампред назвал этих зарубежных политиков «идиотами», и призвал их советоваться с американским президентом Дональдом Трампом, прежде чем «оказывать военную помощь неонацистам в Киеве».

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 15 марта заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих в таких городах, как Киев, Львов и Одесса.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев. Дипломат указывал на то, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

Президент России Владимир Путин ранее напоминал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.