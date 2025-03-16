Москва, 17 марта, 2025, 01:14 — ИА Регнум. В переговорах по урегулированию украинского конфликта Россия будет настаивать на гарантиях безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

«Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать её в члены альянса», — отметил дипломат в интервью «Известиям».

По словам Грушко, в 2021 году Россия выдвигала предложение США и НАТО по гарантиям безопасности, однако его не приняли.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках диалога по Украине обсуждается «потенциальная договорённость по Чёрному морю», территориальные уступки со стороны киевского режима и тема Запорожской АЭС. В этот же день советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц назвал членство Украины в НАТО «крайне маловероятным». Также он отметил, что урегулирование конфликта будет предусматривать отказ Киева от территорий, взамен Украина получит гарантии безопасности.

Ранее США предложили установить на Украине перемирие сроком на 30 дней. Киев инициативу одобрил. Президент России Владимир Путин отметил, что Россия в целом поддерживает эту идею, «но есть нюансы». Глава государства пояснил, что пока неясно будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены, подчёркивал Путин.