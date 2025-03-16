Сана, 17 марта, 2025, 01:08 — ИА Регнум. Истребители ВС США нанесли авиаудары по захваченному в 2023 году движением «Ансар Алла» (хуситами) судну Galaxy Leader. Об этом сообщил йеменский телеканал «Аль-Масира».

ИА Регнум Хуситы в Красном море

Грузовое судно под флагом Багамских островов было захвачено хуситами в ноябре 2023 года на пути из Турции в Индию. Хуситы считают, что настоящим владельцем судна является один из крупных израильских бизнесменов Абрахам Унгар.

По информации телеканала, два налета были нацелены на капитанскую рубку израильского судна возле побережья Ходейды.

Как сообщало ИА Регнум, с 19 ноября по 18 января хуситы не менее 31 раза предпринимали атаки на гражданские суда в Красном море с использованием противокорабельных баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Движение «Ансар Аллах» атаковало 16 марта американский авианосец Harry Truman в Красном море дронами и ракетами.

15 марта американские войска начали крупномасштабную операцию против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.