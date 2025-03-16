Вашингтон, 17 марта, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Белый дом для урегулирования конфликта на Украине составил план, он включает две обязательные к исполнению части. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу CBS.

US Senate Марк Рубио

По словам Рубио, конфликт на Украине — сложная трёхлетняя война на протяженном фронте, которая имеет множество нюансов.

«Никто не утверждает, что будет легко, но план А и Б есть», — заверил госсекретарь.

План А — остановить боевые действия, чтобы перейти к плану Б, который предполагает собрать всех за одним столом (или, возможно, за несколькими столами с помощью челночной дипломатии) и найти способ навсегда прекратить войну, сделать мир долговечным, с учётом интересов всех сторон.

«Вторая часть не проста, но мы не сможем перейти даже к ней, пока не закончим первую. Трудно договориться о прекращении войны, пока они стреляют друг в друга, поэтому президент США хочет добиться прекращения огня. Это то, над чем мы работаем», — пояснил Рубио.

План Б, по утверждению госсекретаря, заключается в переговорах «о чём-то более прочном и постоянном».

«Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал это понять и делает всё возможное, чтобы положить ей конец», — подчеркнул американский политик.

Рубио признал, что исполнить план будет трудно, потребуется много упорной работы, уступки с обеих сторон.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта представители Украины в ходе переговоров в саудовской Джидде выразили готовность к 30-дневному перемирию, и теперь Вашингтон ждёт ответа России по данному вопросу.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает правильной идею о перемирии с Украиной и поддерживает её, но остаются вопросы, которые следует обсудить. Он поинтересовался, кто со стороны киевского режима будет отдавать приказы о прекращении боевых действий, какова цена этих приказов и кто будет отвечать в случае нарушения договорённостей. Российский лидер подчеркнул, что Киев может воспользоваться перемирием, чтобы получить больше оружия или провести новую волну принудительной мобилизации на Украине.

Поздно вечером 13 марта состоялась встреча Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Представитель США передал российской стороне дополнительную информацию по теме урегулирования.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что его администрация получила позитивную реакцию от российской стороны на предложение о временном прекращении огня. При этом он выразил мнение, что, несмотря на «достаточно хорошие новости» по Украине, до завершения переговоров по урегулированию конфликта ещё далеко.

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил состав делегации для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.