Сана, 17 марта, 2025, 00:35 — ИА Регнум. В результате авиаударов США по Йемену число погибших возросло до 53 человек. Об этом 16 марта сообщил представитель министерства здравоохранения в правительстве хуситов Анис аль-Асбахи.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель F-15 ВВС США

«В результате ударов по мирному населению, нанесённых американским врагом 15 марта, погибли 53 человека, ещё 98 получили ранения», — написал он в соцсети Х.

По его словам, все жертвы были мирными гражданами. Кроме того, среди погибших оказались пятеро детей, ещё девять пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта американские войска начали крупномасштабную операцию против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

Крупномасштабная операция против хуситов включала в себя серию точечных ударов по объектам в Йемене, подтвердили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Президент США Дональд Трамп утверждал, что удары по Йемену ведутся для защиты американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также для восстановления свободного судоходства.