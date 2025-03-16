Хельсинки, 17 марта, 2025, 00:20 — ИА Регнум. Финляндия не будет поставлять в США куриные яйца. Об этом 16 марта сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Куриные яйца

«Экспорт яиц, вероятно, в настоящее время невозможен, поскольку переговоры с Соединёнными Штатами о доступе на рынок, связанные с экспортом, не проводились», — пояснила исполнительный директор Финской ассоциации птицеводства Веера Лехтиля.

Она добавила, что поставка финских яиц не особо помогла бы США, поскольку нехватка этого продукта также является европейской проблемой. Лехтиля уточнила, что в Финляндии в настоящий момент из-за птичьего гриппа осталось только 4 млн кур-несушек.

Как сообщало ИА Регнум, 14 января телеканал CNN информировал о начале в США острого дефицита куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1. Только за ноябрь и декабрь 2024 года от болезни погибли свыше 17 млн несушек. По мнению телеканала, причиной распространения гриппа могли стать ураганы, так как из-за них изменился маршрут миграции диких птиц. Таким образом они пролетали над фермами по нескольку раз и распространяли вирус. Цены на десяток яиц выросли на 25% — до $4,33.

По состоянию на 28 февраля 2025 года, согласно данным министерства сельского хозяйства США, дюжина крупных яиц стоила в среднем $8,41, что являлось рекордно высокой ценой, и превысила на 200% цены годом ранее. На фоне скачка цен на яйца инициировали антимонопольное расследование.