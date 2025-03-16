Париж, 17 марта, 2025, 00:02 — ИА Регнум. Депутат Европарламента (ЕП) Рафаэль Глюксманн в ходе выступления на съезде партии Place publique («Общественное место») потребовал от Соединенных Штатов вернуть Франции статую Свободы. Об этом написало агентство AFP.

Global Look Press

«Мы подарили ее вам, но, похоже, вы ее презираете», — заявил Глюксманн, обращаясь к американцам.

Политик обвинил США в сближении с Россией и осудил ряд решений президента Дональда Трампа. При этом Глюксманн рьяно заявил о поддержке Украины.

Издание отмечает, что «для миллионов иммигрантов, которые когда-то ожидали разрешения на въезд в США, статуя Свободы символизировала надежду на лучшую жизнь».

Статую из меди создал в 1886 году француз Огюст Бартольди и подарил Америке как символ дружбы, свободы и демократии.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил в 2023 году статую Свободы перенести из Нью-Йорка в Россию. Политик инициативу объяснил тем, что США утратили право считаться оплотом демократии, а Россия в то же время защищает права народов на свободу выбора.

Франция в 2021 году отправила в США вторую статую Свободы. Она будет находиться в течение 10 лет в садах французского посольства в Вашингтоне.