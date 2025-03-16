Краснодарский край, 22 мая, 2003, 18:56 — ИА Регнум. Знаменитое на весь мир шампанское из Абрау-Дюрсо ведет свою родословную с 1870 года, когда по высочайшему указу императора Александра II у озера Абрау и речки Дюрсо было создано одноименное удельное имение, которое полвека принадлежало царской семье. Первая крупная партия шампанского с маркой "Абрау" была произведена в 1886 году и предназначалась для царского стола и высшей аристократии.

В 1920 году имение было национализировано, и на его производственной базе создали винодельческий совхоз "Абрау-Дюрсо". После этого на протяжении трех четвертей века живописный поселок считался родиной шампанского, но уже советского.

Последний передел начался в конце 2001 года: некогда единое и сложное хозяйство разделили на два предприятия. Земля с виноградниками отошла к краевому государственному унитарному предприятию "Абрау-Дюрсо", а сам винзавод выделился в закрытое акционерное общество. С тем же самым названием.

Последние несколько месяцев ЗАО "Абрау-Дюрсо" возглавляет Федор Лянкэ, человек достаточно опытный: два года руководил совместным предприятием "Кубаньвино", а в 1998 году был даже министром транспорта и связи. Правда, не в России, а в Молдавии. И хотя человек он на заводе новый, но старается оперативно и грамотно решать проблемы сложного производства, которые ему достались "по наследству".

Сейчас на заводе работают 450 человек, зарплату получают регулярно, в среднем - около 4500 рублей. Новый директор считает, что зарплата должна быть выше, но для этого надо развивать производство. А развивать производство - значит вкладывать в него деньги. Именно этот аспект - привлечение инвестиций - Федор Лянкэ и считает проблемой.

Видимо, поэтому новый директор пытается раскрутить и совсем неожиданный проект - наладить несколько туристических маршрутов на винзавод из Новороссийска и других соседних городов. А посмотреть есть на что: и уникальная технология, и многокилометровые старинные тоннели, и многое другое. Есть и что попробовать, туристические маршруты будут включать дегустацию вин и, по желанию, приобретение на память замечательного напитка по самой низкой цене.

Кроме финансовых проблем, есть в ЗАО и другие. Много тревог доставляет близкое соседство с озером Абрау. Дело в том, что изначально этот водоем не имеет стока - само озеро, винзавод, большая часть поселка находятся в естественной котловине. И если ранее излишки воды уходили по подземным путям, то после землетрясения прошлого года пласты горных пород сместились, и теперь шалая вода начинает подтапливать не только цеха, но и сам поселок. В конце марта оказались подтопленными улицы, огороды, подвалы домов. Цветная плитка перед заводоуправлением, из которой выложены тротуарные дорожки, уже не видна - разлившееся озеро подошло вплотную к зданию.

Но если воду из цехов еще можно откачивать (обратно в озеро), то эффективно регулировать уровень воды в самом озере Абрау можно только одним способом: пробить специальный тоннель для спуска воды длиной 2 километра.

Однако эту проблему закрытое акционерное общество решить не может. Слишком дорогое и хлопотное дело. Есть, правда, договоренность с краевыми властями: первый заместитель губернатора по аграрно-промышленному комплексу Виталий Пушкин обещал помочь. Сейчас завод работает на виноматериалах собственного производства с добавлением сырья виноградников Краснодарского края. Основной упор делается на шампанское, выдержанное не менее 3 лет по классической технологии (в бутылках). В этом году будет выпущено по такой технологии 3 млн. бутылок и 6 млн. - по упрощенной. Среди классики - знаменитый "Брют" (сухое шампанское) и "Князь Голицын".

Полтора века единственный в России агропромышленный комплекс по производству классического шампанского был единым и неделимым. Одна из причин раздела - налоговые льготы, которые предусмотрены для чисто сельскохозяйственных предприятий, каковым теперь и считается КГУП "Абрау-Дюрсо".

Однако эта версия выглядит не убедительно. Хотя бы потому, что за свою историю продукция под знаменитой торговой маркой завоевала почти 150 золотых и серебряных медалей, а также три Гран-при. И совершенно очевидно, что в этом заслуга не только виноделов, но и тех, кто выращивал специально подобранные сорта винограда в уникальном по почвенно-климатическим условиям районе - в Абрау-Дюрсо.