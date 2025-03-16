Индиан-Уэллс, США, 16 марта, 2025, 23:39 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над первой ракеткой мира, белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, в финале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Призовой фонд турнира составил более 8,9 млн долларов.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Матч завершился со счётом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой, которая получила от организаторов девятый номер посева. Встреча длилась 2 часа 4 минуты.

Это была вторая победа Андреевой над Соболенко за всю карьеру. Белоруска по-прежнему уступает в их личном противостоянии со счётом 4:2.

Андреева в феврале выиграла турнир в Дубае, став самой молодой победительницей турнира этой категории (17 лет 299 дней) с момента введения формата в 2009 году. Всего на счету Андреевой теперь три титула в одиночном разряде. 17 марта она обновит свой карьерный рекорд и станет шестой ракеткой мира.

Как сообщало ИА Регнум, в четвертьфинальном матче турнира серии WTA-1000 Андреева победила украинскую теннисистку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3. Проигравшая украинка пожала руку только судье, проигнорировав соперницу.

Первые ракетки России среди женщин и мужчин, Мирра Андреева и Даниил Медведев, 8 марта одновременно прошли в третий круг теннисных турниров WTA-1000 и «Мастерс», проходящих в американском Индиан-Уэллсе.