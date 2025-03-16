Киев, 16 марта, 2025, 23:31 — ИА Регнум. В одной из учебных частей Украины мобилизованный мужчина лишил себя жизни. Об этом 16 марта сообщило издание «Страна. ua».

Global Look Press

«Это [суицид] произошло сегодня утром в одном из учебных батальонов Подольского района Одесской области», — уточнили авторы, ссылаясь на местные паблики.

Как сообщало ИА Регнум, подобный случай произошёл в октябре 2024 года. Тогда мужчина, которого принудительно мобилизовали, покончил с собой в одном из военкоматов. Отмечалось, что следов насилия на теле не было. На пункт предварительного сбора мужчину доставили сотрудники правоохранительных органов, поскольку он находился в розыске как уклонист. По утверждениям сотрудников военкомата, украинец якобы отказался проходить военно-врачебную комиссию.

Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о случаях принудительной мобилизации в стране. 23 февраля сотрудники ТЦК насильно мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Днём ранее издание «Страна. ua» сообщило, что украинские военкомы насильно мобилизовали мужчину в сервисном центре, когда тот приехал туда, чтобы переоформить свой автомобиль.

Киевские власти ужесточили меры мобилизации. По новому закону сотрудникам военкоматов разрешили вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также допустили к призыву на службу некоторые ранее негодные категории граждан.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинские власти вполне могут снизить мобилизационный возраст до 18 лет, и это будет преступлением. Кроме того, киевский режим может снижать возраст хоть до 14 лет, как в нацистской Германии, но это не изменит ситуации на поле боя, заверил российский лидер.