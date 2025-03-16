Лондон, 16 марта, 2025, 23:26 — ИА Регнум. Крупнейшие мировые производители виски намерены приостановить выпуск спиртных напитков. Об этом написал отраслевой британский портал The Drinks Business.

Global Look Press

Известно, что компания Pernod Ricard остановит производство Jameson, Redbreast и ряда других брендов на своем заводе в Ирландии. Пока на два месяца. Также компания отложила запуск новой винокурни стоимостью 250 млн евро.

Еще одна британская компания Diageo, которая производит виски Johnnie Walker, приостановила производство на одном из своих предприятий в Соединенных Штатах, а также заморозила строительство завода в Канаде.

Представители компаний назвали простои плановыми, тогда как крупнейшие игроки открыто заявили, что «предложение превышает спрос во всех трёх основных странах-производителях виски».

Как сообщало ИА Регнум, если Европейский союз не отменит 50%-й тариф на виски, США введут тариф в 200% на вина, шампанское и другие напитки, поставляемые из Европы. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

За прошедший год Грузия значительно нарастила поставки виски в Россию. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился в 60 раз, следует из данных Национальной службы статистики Грузии.