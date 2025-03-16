Москва, 16 марта, 2025, 23:13 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили за два часа над тремя регионами России шесть вражеских беспилотников, сообщили в Минобороны.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

БПЛА были ликвидированы в период с 20:25 до 22:20 мск.

В Волгоградской области силы ПВО сбили три украинских беспилотника. Ещё два дрона уничтожили в Ростовской области. В небе над Тульской областью обнаружили и ликвидировали один БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, над тремя российскими регионами вечером 16 марта почти за час ликвидировали 15 беспилотников ВСУ. Девять вражеских дронов поразили в небе над Курской областью, пять — над Орловской. Ещё один БПЛА обезвредили в Брянской области.

16 марта с 18:20 до 19:00 мск российские военные уничтожили 29 беспилотников ВСУ. Из них 27 БПЛА сбили над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Орловской области.