Москва, 16 марта, 2025, 23:06 — ИА Регнум. В центральном матче 21-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» одержал победу над «Зенитом» в Москве. Встреча состоялась 16 марта и завершилась со счётом 2:1 в пользу «красно-белых».

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Игрок «Спартака» Кристофер Мартинс оформил дубль, забив голы на 45-й и 90-й минутах матча. Это первые голы люксембургского полузащитника в текущем сезоне чемпионата России.

У «Зенита» автором гола стал Луис Энрике на 83-й минуте.

Перед началом матча президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев нанёс первый символический удар.

Это первая победа «Спартака» над «Зенитом» в чемпионате России с ноября 2017 года. Серия без побед над «сине-бело-голубыми» длилась 13 матчей (пять ничьих, восемь поражений).

С учётом всех турниров «красно-белые» обыграли петербуржцев впервые с сентября 2022 года.

«Зенит» потерпел первое поражение в официальном матче в 2025 году.

«Спартак» (43 очка) вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Зенит» (43) благодаря преимуществу в личных встречах. Лидирует «Краснодар» (46).

В следующем туре, который состоится после международного перерыва, «Спартак» сыграет на выезде с «Ахматом» из Грозного, а «Зенит» примет «Рубин» из Казани. Обе встречи пройдут 30 марта.

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» на выезде обыграл «Ростов» со счётом 1:0 в 21-м туре РПЛ, удержав первую строчку в таблице чемпионата.

Единственный гол был забит нигерийским нападающим «быков» Мозесом Кобнаном на 78-й минуте матча. Эта встреча прервала восьмиматчевую беспроигрышную серию «Ростова».

Московский ЦСКА на выезде обыграл тольяттинский «Акрон» со счётом 2:1 в 21-м туре РПЛ. На 36-й минуте в составе армейцев отличился полузащитник Кирилл Глебов, а на 60-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа. При этом голевую передачу ему отдал 38-летний голкипер «красно-синих» Игорь Акинфеев.

9 марта в матче 20-го тура РПЛ «Акрон» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:0. В этой игре форвард клуба из Тольятти Артём Дзюба отличился забитым голом, который стал для него 234-м в карьере и сделал его лучшим бомбардиром в истории российского футбола.