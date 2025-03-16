Тамбов, 16 марта, 2025, 22:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области вечером 16 марта объявили об опасности атаки БПЛА, сообщили в приложении МЧС России.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Население региона предупредили об объявленной воздушной тревоге в связи с опасностью атаки беспилотных воздушных судов.

Как сообщало ИА Регнум, над тремя российскими регионами вечером 16 марта почти за час ликвидировали 15 беспилотников ВСУ. Девять вражеских дронов поразили в небе над Курской областью, пять — над Орловской. Ещё один БПЛА обезвредили в Брянской области.

16 марта с 18:20 до 19:00 мск российские военные уничтожили 29 беспилотников ВСУ. Из них 27 БПЛА сбили над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Орловской области.