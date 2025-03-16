Москва, 16 марта, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подготовил два законопроекта: о штрафах за бесконтрольный выгул собак и лишении свободы для хозяев, животные которых причинили смерть человеку. Поправки в КоАП и УК направлены в правительство РФ для отзывов, написал в Telegram-канале парламентарий.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Бурматов напомнил о трагедиях из-за самовыгула, в том числе гибель мужчины 6 марта в Бурятии, которого загрызли собаки, принадлежавшие владельцу животноводческих стоянок и использовавшиеся для охраны скота. Политик считает, что наказание за нарушение закона об ответственном обращении с животными не соответствует последствиям.

Депутат предлагает увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. рублей и ввести уголовную ответственность до трех лет лишения свободы за причинение смерти. Он надеется на поддержку правительства.

«Собака — не только друг человека, но и большая ответственность для него. Не уследил — отвечай. На кону жизни других людей», — резюмировал депутат.

Глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас поддержал инициативу ввести уголовную ответственность за самовыгул собак.

Как сообщало ИА Регнум, в городе Северске Томской области домашняя такса насмерть загрызла новорожденного ребёнка.

6 марта собака набросилась на жителя Севастополя и покусала его, пострадавшему потребовалась медицинская помощь. 26 февраля две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи и разорвали ему лицо. Ребенка госпитализировали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин 30 ноября 2024 года подписал закон, устанавливающий штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Гражданам грозит предупреждение или штраф от 1,5 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 5 до 15 тыс., организациям — от 15 до 30 тыс. рублей.