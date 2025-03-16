Москва, 16 марта, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Над тремя российскими регионами вечером 16 марта почти за час ликвидировали 15 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«С 19:05 до 20:20 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в Telegram-канале оборонного ведомства.

В частности, девять вражеских дронов поразили в небе над Курской областью, пять — над Орловской. Ещё один БПЛА обезвредили в Брянской области.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта с 18:20 до 19:00 мск российские военные уничтожили 29 беспилотников ВСУ. Из них 27 БПЛА сбили над территорией Курской области и два БПЛА — над территорией Орловской области.

В ночь на 16 марта расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 16 БПЛА. Ещё девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, пять над Ростовской и один над Курской.