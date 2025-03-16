Москва, 16 марта, 2025, 22:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оставит след в истории под именем «Владимир Полуукраинский». Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Global Look Press

«Вопрос по территориям как раз-таки прозрачный и простой: мы забираем своё, а Киев может это признавать или не признавать. Сложности территориального характера Украине создал Зеленский, пусть в этом честно признается как на духу. Если не хочет признаваться в своих провокациях, которые в итоге привели к СВО, — значит, войдёт в историю страны как Владимир Полуукраинский в самом прямом смысле этого слова», — пояснил депутат «РИА Новости».

Также Белик назвал Зеленского недоговороспособной личностью, а свои «сложные» вопросы попросил поднимать на очередных форумах заграничных друзей, они точно посочувствуют.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта глава киевского режима при общении с британскими журналистами после саммита в Лондоне заявил, что Украина не будет соглашаться на прекращение огня в зоне боевых действий в обмен на потерю территорий. По словам Зеленского, Киев никогда не признает присоединение территорий Россией, даже если это будет попытка заключить мирное соглашение, ведь украинцы не хотят ничего, что не принадлежит им. Зеленский считает, что завершение конфликта не на условиях Украины будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам главы государства, одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.