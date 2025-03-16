Москва, 16 марта, 2025, 22:20 — ИА Регнум. Один из самых сложных конфликтов между Киргизией и Таджикистаном, длившийся десятилетия, удалось разрешить. Об этом говорится в материале издания «Взгляд».

EPA/TASS

По мнению политологов, достичь соглашения удалось только благодаря давлению со стороны Москвы.

«Киргизия и Таджикистан открылись друг для друга. В буквальном смысле — пограничные КПП, закрытые с 2021 года, снова функционируют», — написал автор доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Бишкек и Душанбе наконец-то провели делимитацию и демаркацию государственной границы между двумя странами, заключил автор.

За последние четырнадцать лет на территории, расположенной между Киргизией и Таджикистаном, произошло более 250 вооружённых столкновений. В сентябре 2022 года на границе погибли более 100 человек.

Оба государства стремятся развивать торговые отношения, а не продолжать конфликт.

«Отныне наша граница — это не линия раздора, а мост дружбы», — заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил использовать транзитно-транспортные возможности двух стран для развития не только самих государств, но и всего региона.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря 2024 года правительственные делегации Киргизии и Таджикистана достигли соглашения и поручили рабочим группам заняться делимитацией и демаркацией общей киргизско-таджикской границы.

21 февраля в Бишкеке был подписан протокол о делимитации председателем Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбеком Ташиевым и главой ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым. Протокол охватывает вопросы строительства и использования дорог, а также обеспечение доступа к водным и энергетическим объектам.