Москва, 16 марта, 2025, 21:41 — ИА Регнум. Часть финансовой помощи, оказанной США Украине, могла «осесть» в Монако, заявил 16 марта глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В своём Telegram-канале Пушков напомнил: глава киевского режима Владимир Зеленский ранее утверждал, что якобы не знает, где находится часть выделенных Вашингтоном средств. К записи сенатор приложил фотографию элитного автомобиля с украинскими номерами на улице Монако.

«Я не знаю, куда ушли эти деньги», — заявил Зеленский, пытаясь объяснить исчезновение части финансовой помощи США. Так вот: крошечная часть обнаружена в Монако, где курсируют эшелоны супердорогих авто с украинскими номерами», — написал Пушков.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский ранее опроверг заявления представителей бывшей администрации США о том, что Вашингтон выделил Украине 177 млрд долларов. Украина, по его словам, получила в 2,5 раза меньше средств. Где находятся остальные якобы выделенные средства, ему неизвестно, сказал Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 января отметил, что киевский режим с удовольствием «хомячит за обе щёки» деньги спонсоров. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Зеленский хочет продолжения вооружённого конфликта и хочет, чтобы американская «кормушка» продолжала действовать.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал враньём слова Зеленского о том, что он не знает, куда делась часть помощи. Медведев отметил, что «пропавшие» деньги осели в карманах чиновников США и Украины, а воровство средств начиналось ещё в Пентагоне, ЦРУ и на американских оборонных предприятиях.

Финансирование Украины раскритиковал и Илон Маск, руководитель департамента Белого дома по повышению государственной эффективности. Он заявил, что часть денег, предназначенных Киеву, пошла американским политикам, а также отметил, что украинский конфликт кормит машину по производству взяток.