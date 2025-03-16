Москва, 16 марта, 2025, 21:27 — ИА Регнум. Отправка военных из стран НАТО на Украину может привести к войне России с альянсом, заявил 16 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ERS/Андрей Эрштрем

Он отметил, что Москва неоднократно отмечала: на Украине не должно быть европейских «миротворцев».

«(Президент Франции Эммануэль.— Прим. ред.) Макрон и (премьер-министр Великобритании Кир.— Прим. ред.) Стармер прикидываются дураками. Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть не из стран НАТО. Но нет же, «мы пошлём десятки тысяч», — написал Медведев в X. Публикация оставлена на английском языке.

Зампред Совбеза назвал подобные заявления военной поддержкой «неонацистов в Киеве», что для России означает конфликт с НАТО. Он также заявил, что европейские политики перед принятием таких решений должны советоваться с президентом США Дональдом Трампом.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта в интервью газете Le Parisien президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов без согласования с Россией отправить военный контингент на Украину, разместив несколько тысяч военнослужащих Евросоюза в таких ключевых точках, как Киев, Львов и Одесса.

В тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину. По его словам, представители стран, намеревающихся отправить «миротворческие» войска на Украину, соберутся 20 марта в Лондоне и обсудят детали.

При этом глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия ни при каких условиях не примет присутствия натовских военных на Украине в качестве миротворцев. Дипломат указывал на то, что если войскам НАТО под любым флагом позволить разместиться на оставшихся территориях Украины, то они будут защищать там нацистский режим.

Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.