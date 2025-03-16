Сана, 16 марта, 2025, 21:09 — ИА Регнум. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» атаковало американский авианосец Harry Truman в Красном море дронами и ракетами, следует из заявления вооружённых сил хуситов в Telegram-канале.

Global Look Press

«В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman в Красном море и военных кораблей. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — сказано в публикации.

Представитель сформированных хуситами вооружённых сил Яхья Сариа предупредил о намерении и дальше атаковать военные корабли США в Красном и Аравийском морях в ответ на удары американских военных по Йемену. Также «Ансар Аллах» обещает продолжить блокировку прохода судов Израиля по акватории Красного и Аравийского морей до тех пор, пока не возобновится гуманитарная помощь сектору Газа.

В ночь на 16 марта американские ВВС нанесли 47 ударов по Йемену, в частности по столице страны Сане. Представитель минздрава хуситов Анис аль-Асбахи сообщил, что в результате ударов США число погибших превысило 30, ещё более 100 человек получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта американские войска начали крупномасштабную операцию против хуситов. ВС США нанесли удары по целям движения «Ансар Аллах» на западе Йемена. Обстрелам подверглись окрестности города Дамар одноименной провинции. Кроме того, удары наносились по целям в округе Анс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что данная операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов, а также восстановление свободного судоходства. Кроме того, он назвал «жалким» ответ на действия хуситов со стороны бывшей администрации Белого дома.