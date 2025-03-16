Тула, 16 марта, 2025, 20:53 — ИА Регнум. В Тульской и Тамбовской областях вечером 16 марта объявили опасность атаки беспилотников.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Об опасности атаки дронов в Тульской области сообщило министерство безопасности региона.

«Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь об опасности атак беспилотников в Тамбовской области проинформировало МЧС, передаёт «Газета.Ru».

Ранее 16 марта опасность атаки дронов объявлялась в Воронежской и Липецкой областях. В Белгородской области также вечером 16 марта объявлялась ракетная опасность.

Как передавало ИА Регнум, пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что 16 марта в период с 18.20 до 19.00 мск средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов над Курской и Орловской областями. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что 27 дронов были сбиты над Железногорском. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание кровли автовокзала, а также гаража. Оба пожара оперативно ликвидировали.

В ночь на 16 марта расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 16 БПЛА. Ещё девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, пять над Ростовской и один над Курской.

Всего за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 141 украинский дрон. Ночью 15 марта российские военные уничтожили 126 украинских беспилотников над территорией шести регионов.