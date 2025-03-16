Железногорск, Курская область, 16 марта, 2025, 20:26 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 27 украинских дронов над Железногорском, сообщил 16 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Над Железногорском сработала наша система ПВО — по данным Минобороны, уничтожено 27 БПЛА. Массовая атака была направлена не на Железногорск: украинские беспилотники летели по направлению Орловской области», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража. Огнеборцы МЧС уже ликвидировали оба пожара.

Кроме того, вблизи завода «Вагонмаш» была обнаружена неразорвавшаяся часть украинского беспилотника. На данный момент территория оцеплена, на место отправились расчёты взрывотехников Росгвардии. Пострадавших от атаки беспилотников ВСУ нет, при этом на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб, добавил врио главы региона.

Ранее ИА Регнум передавало, что средства ПВО с 18.20 до 19.00 мск уничтожили 27 беспилотников противника над Курской и ещё два дрона ВСУ над Орловской областями. В ночь на 16 марта расчёты ПВО уничтожили 31 украинский дрон над регионами России.

Наиболее массированному налёту подверглась Воронежская область — там сбили 16 БПЛА. Ещё девять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, пять над Ростовской и один над Курской. Всего за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 141 дрон ВСУ.