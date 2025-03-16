Вашингтон, 16 марта, 2025, 20:23 — ИА Регнум. В рамках диалога по Украине обсуждается «потенциальная договорённость по Чёрному морю», заявил 16 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Global Look Press

В числе других обсуждаемых вопросов — территориальные уступки со стороны Украины и тема Запорожской АЭС, сказал Уиткофф в интервью телеканалу CBS.

«Есть различные условия на поле боя, мы должны обсудить это. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине, нужно обсуждать это. Доступ к портам, потенциальная договорённость о Черном море. Столько элементов для утверждения прекращения огня», — заявил спецпредставитель президента США.

Как передавало ИА Регнум, Уиткофф ранее отметил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным 13 марта в Москве длилась около 3–4 часов и была позитивной. Он заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по украинской проблематике сокращаются. Уиткофф добавил, что телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа может состояться на следующей неделе, 17–23 марта.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, в свою очередь, 16 марта заявил, что членство Украины в НАТО «крайне маловероятно». Также он отметил, что урегулирование конфликта будет предусматривать отказ Киева от территорий, взамен Украина получит гарантии безопасности.

США ранее предложили установить на Украине перемирие сроком на 30 дней. Инициатива была поддержана Киевом. Путин отметил, что Россия в целом поддерживает эту идею, «но есть нюансы». Президент отметил, что в числе нюансов — будущее окружённой в Курской области группировки ВСУ, а также возможное использование киевским режимом указанного срока для получения нового оружия и мобилизации.

Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.