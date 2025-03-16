Вашингтон, 16 марта, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) стремительно покидают свои позиции в Курской области, они освободили от своего присутствия почти всю территорию региона. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT).

ИЗВЕСТИЯ/Эмиль Тимашев

«По данным военных аналитиков и солдат, украинские войска отступили со всех своих позиций [в Курской области], кроме одной части земли в этом регионе», — пишут авторы.

По данным издания, точную площадь участка в Курской области, на котором по-прежнему остаются силы ВСУ, определить невозможно.

Как передавало ИА Регнум, генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 16 марта признал потерю города Суджа в Курской области. Об этом стало известно из опубликованной украинским генштабом карты боевых действий в регионе.

13 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении курской Суджи. В ходе наступательных действий военные также освободили населённые пункты Меловой и Подол. Позже стало известно об освобождении населённых пунктов Рубанщина и Заолешенка в Курской области, расположенных в непосредственной близости от Суджи.

Днем ранее, 12 марта, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ. Начальник Генштаба Вооружённых сил генерал армии Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, что освобождено более 86% ранее захваченной ВСУ территории, а группировка украинских бойцов в регионе окружена и изолирована. Глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки окончательно разгромить ВСУ в Курской области и полностью освободить регион.